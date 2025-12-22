Школьник из Ашхабада стал победителем международного конкурса в России

Ученик 131-й средней школы Ашхабада, специализирующейся на иностранных языках, Мухаммедгулы Хандурдыев занял первое место в XXI международном научно-исследовательском конкурсе «Молодой ученый года – 2025», который прошел в российском городе Пенза. Школьник участвовал в конкурсе под руководством своего преподавателя Огулджерен Аманова.

Конкурс «Молодой ученый года – 2025» ежегодно проводится научно-методическим центром «Наука и Просвещение» в Пензе. Цель мероприятия – стимулировать научную работу молодежи и публиковать их научные статьи.

Победители награждаются дипломами I, II и III степени, а их работы публикуются в специальных сборниках научных статей.