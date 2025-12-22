Туркменистан предложил создать молодежный форум «Центральная Азия – Япония»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония», где выдвинул ряд важных инициатив и предложений, включая создание молодежного форума «Центральная Азия – Япония» и постоянно действующей платформы «Диалог женщин Центральной Азии и Японии». Об этом сообщает информационная программа «Ватан».

Как отмечается, развитие человеческого потенциала является важным направлением сотрудничества. В связи с этим глава Туркменистана в ходе саммита заявил об инициативе создания молодежного форума «Центральная Азия – Япония» с целью обеспечения взаимодействия молодежи, студентов и академических кругов. Также была предложена постоянно действующая платформа «Диалог женщин Центральной Азии и Японии».

Участники саммита обсудили вопросы, связанные с укреплением устойчивых цепочек поставок энергоресурсов, развитием Транскаспийского международного транспортного коридора, внедрением технологий искусственного интеллекта в промышленность и другие отрасли, привлечением инвестиций в технологии водородной энергетики в Центральной Азии, а также развитием культурных и академических обменов.

По итогам встречи были приняты Токийская декларация диалога «Центральная Азия + Япония», а также Совместное заявление на министерском уровне по вопросам экономики и энергетики.