Президент Туркменистана прибыл с визитом в Санкт-Петербург

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств — членов Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского ТВ.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту «Пулково», где его встретили официальные лица российской стороны.

В рамках саммита планируется обсудить итоги деятельности Содружества в уходящем году и определить приоритетные направления сотрудничества на перспективу.

Ашхабад последовательно укрепляет диалог со странами СНГ в рамках своей внешнеполитической стратегии. Туркменистан, имеющий статус ассоциированного члена Содружества, придает особое значение развитию эффективного взаимодействия с авторитетными международными и региональными организациями, говорится в сообщении.