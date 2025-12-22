Президент Туркменистана завершил визит в Японию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил рабочую поездку в Японию и вернулся в Ашхабад, сообщила информационная программа «Ватан».

В заключительный день визита глава туркменского государства принял участие в первом саммите диалога «Центральная Азия – Япония» и провел встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, по итогам которой было принято совместное заявление для прессы.

Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту Ашхабада, где Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица.