На западе Туркменистана открыли новый тепличный комплекс

В дайханском хозяйстве «Nurly meýdan» Берекетского этрапа Балканского велаята построен и введен в эксплуатацию современный тепличный комплекс для выращивания овощей, сообщает “Туркменистан: Золотой век“.

В торжественной церемонии открытия нового объекта приняли участие представители хякимликов Балканского велаята и Берекетского этрапа, Союза промышленников и предпринимателей, общественных организаций, члены Халк Маслахаты, депутаты Меджлиса, почтенные старейшины, а также местные жители.

В ходе торжества от имени Президента Туркменистана строителям, особо отличившимся при возведении объекта, были вручены ценные подарки. Церемония сопровождалась песнями и танцами в исполнении мастеров искусств велаята.

После благословения старейшин участники торжества ознакомились с внутренним устройством теплицы и её производственными возможностями. Площадь теплицы составляет 10 гектаров. Прилегающая к ней территория благоустроена, здесь также разместились технические и вспомогательные объекты.

Кроме того, новая теплица оснащена передовыми технологиями от компаний из таких стран, как Нидерланды, Турция, Греция, Италия, Испания и других. Её годовая производственная мощность рассчитана на выращивание 2 тысяч тонн томатов.

В теплице уже были высажены привезённые из европейских государств элитные семена помидоров, которые начали давать первый урожай, отмечает источник.