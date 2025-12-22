Джейк Пол получил двойной перелом челюсти в бою с Энтони Джошуа

Блогер Джейк Пол сломал челюсть в боксерском поединке против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Бой состоялся в Майами и завершился нокаутом Пола в шестом раунде.

«Кажется, у меня сломана челюсть. Да, она точно сломана», — заявил Пол в интервью на ринге после боя. Блогер дважды побывал в нокдауне по ходу поединка.

После боя Пол не принял участия в пресс-конференции и отправился в больницу. В своей странице соцсети он опубликовал видео и рентгеновский снимок, подтверждающие двойной перелом челюсти. На кадрах видно смещение задних зубов относительно передних.

Несмотря на поражение и травму, Пол заявил о намерении продолжить карьеру. «Бой был крутым, мне понравилось. Я еще вернусь и хочу стать чемпионом мира», — сказал блогер.​​​​​​​​​​​​​​​