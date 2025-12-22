Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила с заявлением в Вене на заседании Постоянного Совета организации, которое проходило 18 декабря.

В своем заявлении Туркменистан, подчеркнув значимость Международного дня нейтралитета, ежегодно отмечаемого 12 декабря, отметил, что нейтралитет является активным инструментом мира, направленным на укрепление доверия, предотвращение конфликтов и содействие сотрудничеству. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская сторона также подчеркнула, что нейтралитет способствует налаживанию диалога, посредничеству и укреплению взаимопонимания, что особенно важно в современных региональных и глобальных условиях.

Отмечено, что 2025 год имеет особое значение, поскольку в этом году исполняется 30 лет международного признания Постоянного нейтралитета Туркменистана, а также объявленный Генеральной Ассамблеей ООН Международный год мира и доверия. В этом контексте Туркменистан проинформировал государства-участники о результатах Международной конференции высокого уровня, прошедшей в Ашхабаде и посвященной вопросам диалога, превентивной дипломатии и комплексной безопасности.

Делегация также отметила недавний визит Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Х.Синирлиоглу в Ашхабад, подтвердивший стремление сторон к дальнейшему углублению сотрудничества в области превентивной дипломатии, региональной взаимосвязанности и экологической безопасности.

Одновременно Туркменистан выразил надежду, что идея нейтралитета и позитивного неприсоединения получит должное внимание в будущих обсуждениях, включая период швейцарского председательства в 2026 году. Поскольку данное заседание стало последним в этом году, Туркменистан выразил признательность финскому председательству за его профессиональное и инклюзивное руководство в течение 2025 года, отметив его вклад в продвижение диалога и принципов Хельсинки.

В завершение Туркменистан подтвердил готовность продолжать продвижение ценностей нейтралитета, мира и доверия в рамках ОБСЕ и за ее пределами, внося вклад в укрепление всеобъемлющей и устойчивой безопасности, отмечает источник.