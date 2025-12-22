В энергетическом вузе Туркменистана отметили наступление Нового года

19 декабря в зале нового дополнительного учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана состоялось праздничное музыкальное мероприятие, посвященное Новому году.

В ходе мероприятия, которое проходило под девизом «Встречайте Новый год с новыми надеждами!», были презентованы достижения, достигнутые вузом в 2025 году. Педагогам и студентам были адресованы поздравления с наступающим праздником.

Затем выступил музыкальный коллектив «Кувват»: были представлены литературно-художественные композиции, песни и танцы, сообщается на сайте Института.