В Ашхабаде прошла церемония вручения медалей в честь 30-летия нейтралитета

В столице Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей и памятных знаков «К 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана» гражданам, достигшим выдающихся успехов в различных сферах деятельности, передает корреспондент Turkmenportal.

Мероприятия прошли в нескольких локациях: в Центре общественных организаций Туркменистана, Туркменском государственном университете имени Махтумкули, в административном здании управления делами Администрации Президента Туркменистана, а также во Дворце «Мукамов» Государственного культурного центра.

Награды получили граждане, внесшие значительный личный вклад в укрепление государственной независимости и правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, развитие экономического потенциала страны, а также в повышение международного авторитета родины в соответствии с принципами постоянного нейтралитета.

Юбилейными медалями и памятными знаками были отмечены специалисты, достигшие больших успехов в реализации программ по развитию науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения и других отраслей.

«Это незабываемый для меня момент. Признание заслуг, достойная оценка труда вдохновляют человека на новые достижения. Награждение юбилейной медалью «К 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана» в Международный год мира и доверия обязывает меня и впредь вносить достойный вклад в развитие нашего государства», – заявил директор государственного предприятия «Туркмендемиронумлери» Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана Абдылла Довлетов, получивший юбилейную медаль.