TikTok официально подписал сделку о продаже своего американского подразделения

TikTok подписал сделку по продаже своего американского подразделения совместному предприятию, контролируемому американскими инвесторами. В состав покупателей вошли корпорация Oracle, компании Silver Lake и MGX, пишут Axios и Bloomberg со ссылкой на внутренний документ генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу.

Согласно распоряжению, закрытие сделки намечено на 22 января 2026 года.

Данный шаг завершает процесс отчуждения активов китайской материнской компании ByteDance для устранения рисков национальной безопасности. После завершения транзакции новое совместное предприятие, сформированное на базе структуры TikTok US Data Security, получит статус независимого юридического лица. Организация будет отвечать за сохранность данных, безопасность алгоритмов, модерацию контента и программное обеспечение.

Напомним, 25 сентября президент США подписал указ о передаче контроля над платформой американским корпорациям. Компанию оценили в 14 млрд долларов. Ранее в отношении соцсети в США действовали законодательные ограничения, связанные с требованиями о смене собственника.

Отметим, что в Китае действует своя версия приложения под названием Douyin, а международная версия TikTok недоступна.