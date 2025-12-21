Samsung отложила запуск умного кольца Galaxy Ring 2 на фоне патентного спора с Oura

Samsung решила отложить запуск умного кольца Galaxy Ring 2. По данным Dealsite, у компании возникли сомнения на фоне патентного спора с Oura — одним из лидеров рынка умных колец.

Ранее ожидалось, что новинку представят на презентации Galaxy Unpacked в начале следующего года. Однако теперь перспективы модели остаются неопределёнными. В ноябре Oura подала жалобу в Комиссию по международной торговле США, обвинив Samsung, Reebok, Zepp и Nexxbase в нарушении патентов.

Ситуация также осложняется реакцией рынка на текущую модель. Стартовую партию удалось распродать достаточно быстро, но первоначальный интерес покупателей не перерос в устойчивый спрос.

Первое поколение Galaxy Ring было представлено в январе 2024 года. Информация о разработке второй версии появилась летом того же года.