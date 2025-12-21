NASA: Марсоход Perseverance готов продолжить миссию как минимум до 2031 года

Марсоход Perseverance успешно прошел серию технических испытаний и готов к продолжению исследовательской миссии на Марсе в течение следующих лет, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Специалисты подтвердили исправность ключевых механизмов аппарата, что позволит ему преодолеть еще десятки километров пути для изучения новых регионов Красной планеты.

Инженеры Лаборатории реактивного движения провели всестороннюю оценку подсистем транспортного средства. По результатам тестов установлено, что ресурс поворотных механизмов колес рассчитан еще минимум на 60 километров, а общая эксплуатация аппарата возможна как минимум до 2031 года.

С момента посадки 18 февраля 2021 года ровер Perseverance уже преодолел около 40 километров в кратере Езеро. В ближайшее время аппарат направится к новому участку Lac de Charmes. Ученые рассчитывают обнаружить там образцы горных пород, которые дополнят собранные ранее данные о возможном существовании микробной жизни. Эффективность передвижения обеспечивают автономные навигационные системы, позволяющие марсоходу самостоятельно выбирать безопасные маршруты и избегать препятствий.