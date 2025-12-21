Mercedes-Benz раскрыл детали гибридного CLA 220 2026

Mercedes-Benz раскрыл технические подробности силовой установки гибридного седана CLA 220 2026 модельного года, пишет Car News China.







Автомобиль получил 1,5-литровый турбомотор M252, разработанный совместно с китайской компанией Geely. Двигатель мощностью 188 л. с. работает по циклу Миллера и будет производиться в Китае. Агрегат интегрирован в 48-вольтовую гибридную систему с электродвигателем на 30 л. с., встроенным в трансмиссию 8F-eDCT.

Суммарная отдача установки составляет 208 л. с. и 380 Нм крутящего момента.

Седан весом 1630 кг набирает скорость 100 км/ч за 7,1 секунды, а максимальный порог ограничен 210 км/ч. Машина способна двигаться накатом на скорости до 97 км/ч и использовать электротягу при нагрузке менее 27 л. с. Энергоэффективность обеспечивается батареей емкостью 1,3 кВт·ч и системой рекуперации мощностью до 25 кВт.