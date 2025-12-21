IDC: Huawei стала лидером рынка умных часов и фитнес-трекеров, у Xiaomi и Apple равные доли

Компания Huawei заняла первое место на мировом рынке умных часов и фитнес-трекеров по результатам первых трех кварталов текущего года.

Согласно статистике аналитического агентства IDC, за отчетный период корпорация реализовала 28,6 млн устройств, что обеспечило ей долю в 18,6%. Рост продаж производителя составил 21,6%. Основной объем поставок пришелся на внутренний рынок Китая, где было продано 20,8 млн единиц продукции.

Вторую строчку рейтинга заняла Xiaomi с результатом 27,9 млн устройств. Доля компании составила 18,1%, а показатель роста достиг 36,1%.

На третьем месте расположилась Apple, которая также реализовала 27,9 млн единиц техники, заняв 18,1% рынка. Аналитики отвели Apple третью позицию ввиду минимального статистического разрыва.

Четвертое место в списке ведущих производителей заняла Samsung.