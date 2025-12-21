Каратисты из Туркменистана примут участие в Кубке Содружества в узбекистанском Навои

Национальная команда Туркменистана по киокушинкай карате участвует в Кубке Содружества. Турнир проходит в городе Навои (Узбекистан) с 19 по 21 декабря.

В состав команды вошли три атлета под руководством Мейлиса Пашакулиева. Конкуренцию туркменским мастерам боевых искусств составят ведущие спортсмены из стран Европы, Азии и Африки.

Перед отправкой на региональное первенство единоборцы прошли интенсивный цикл тренировок.