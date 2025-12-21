В Токио прошёл первый саммит диалога «Центральная Азия — Япония» на высшем уровне

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня в рамках своего рабочего визита в Токио принял участие в первом саммите диалога «Центральная Азия — Япония» на высшем уровне. Об этом сообщила газета Türkmenistan.

В саммите также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Встреча прошла в отеле New Otani Tokyo после официальной церемонии приветствия глав государств.

Выступая на саммите, президент Туркменистана отметил общее стремление стран к формированию долгосрочного, устойчивого и многопланового партнёрства. Он подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимодействия между государствами Центральной Азии и Японией, обратив особое внимание на экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Глава туркменского государства также обозначил приоритетные направления многостороннего взаимодействия. Среди них — «зелёный» переход, развитие водородной энергетики, климатическая повестка и укрепление транзитной транспортной взаимосвязанности. Отдельно было отмечено значение сотрудничества в сфере образования, развития человеческого потенциала и обучения молодёжи японскому языку.

В ходе саммита участники обсудили вопросы вывода шестистороннего сотрудничества на качественно новый уровень. Обмен мнениями затронул развитие политического диалога, межрегионального взаимодействия, деловых контактов, а также интеллектуальных и гуманитарных обменов.

Диалог «Центральная Азия — Япония» действует с 2004 года и является ключевой площадкой для взаимодействия Японии с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.