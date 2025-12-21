В Ташкенте прошло заседание парламентариев стран ЦА и Южной Кореи

16 декабря в Ташкенте состоялось Третье заседание глав парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея. Участники обсудили вопросы межпарламентского диалога в рамках темы «Сотрудничество во имя человеческого достоинства, социальной справедливости и защиты окружающей среды».

Во встрече участвовали более 100 делегатов, среди которых руководители и депутаты парламентов, а также представители дипкорпуса, в том числе дипломаты из Посольства Туркменистана.

Программа включала пленарное заседание, две тематические сессии, а также круглый стол при участии представителей аналитических центров и научных кругов парламентов стран ЦА и Южной Кореи. Стороны обсудили перспективы экономического взаимодействия, цифровой трансформации, промышленного развития и экологических инициатив.

Собравшиеся отметили эффективность формата, напомнив о предыдущих встречах в Сеуле в сентябре 2023 года и Ашхабаде в октябре 2024 года.

По итогам мероприятия подписана Совместная декларация. Документ предусматривает активизацию сотрудничества в области искусственного интеллекта, рационального использования водных ресурсов, образования и защиты прав человека. Особое внимание уделено мерам по борьбе с последствиями изменения климата.