В Китайском Тайбэе прошел международный семинар FISU Healthy Campus

С 9 по 14 декабря 2025 года в Китайском Тайбэе состоялся международный семинар-совещание «FISU Healthy Campus», посвященный развитию здорового образа жизни и поддержке благополучия студентов в высших учебных заведениях. В мепоприятии принял участие генеральный секретарь Национальной студенческой спортивной федерации, старший преподаватель ТГИФС Сердар Гурдов, сообщили в пресс-службе Туркменского государственного института физкультуры и спорта (ТГИФС).

Организаторы мероприятия собрали руководителей Международной федерации студенческого спорта (FISU), Азиатской федерации студенческого спорта (AUSF) и представителей Центрально-Азиатской федерации студенческого спорта.

Гурдов выступил на семинаре с докладом о развитии национального студенческого спорта и планах по международному сотрудничеству.

Участники обсудили методы охраны физического и психического здоровья, а также внедрение цифровых технологий для мониторинга состояния учащихся. Эксперты разъяснили участникам принципы программы «FISU Healthy Campus», которая использует рейтинговую систему для оценки вузов в сфере управления, спорта и безопасности.

Туркменский государственный институт физкультуры и спорта, входящий в мировой рейтинг «uniRank» и Международную ассоциацию университетов физкультуры и спорта, был отмечен как активный участник интеграции мировых стандартов.

Национальная студенческая спортивная федерация Туркменистана, состоящая в FISU с 1995 года, подтвердила готовность к расширению взаимодействия с зарубежными профильными организациями.