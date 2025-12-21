В Геоктепинском этрапе открыли новый завод по очистке воды

В дайханском объединении имени С.А. Ниязова Геоктепинского этрапа состоялось открытие нового завода по очистке и производству бутилированной воды хозяйственного общества «Gül zaman». Мощность предприятия составляет 1,25 миллиона декалитров продукции в год, сообщает газета Türkmenistan.

На торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Меджлиса Туркменистана, руководство хякимликов Ахалского велаята и Геоктепинского этрапа, а также представители Союза промышленников и предпринимателей и общественных организаций.

Производственный комплекс оснащен современным оборудованием и включает в себя необходимую инженерно-техническую инфраструктуру. Запуск завода позволил создать 45 новых рабочих мест.

«Новое предприятие – это целый комплекс инженерно-технических, производственных инфраструктур, оснащённых самым современным оборудованием», — сообщил работник предприятия Довлетмырат Бегджанов.

Председатель объединения профсоюзов Геоктепинского этрапа Байрамгельды Атаев отметил социальную значимость проекта.