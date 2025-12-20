Фильм «Махтумкули Фраги» покажут в московском кинотеатре «Иллюзион»

С 19 по 23 декабря в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдут бесплатные показы фильмов-участников первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Мероприятие организовано Российским фондом культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РОСКИНО, сообщает kino.mail.ru.

В программе показов — совместная туркмено-узбекская кинокартина «Махтумкули Фраги» (2024), номинант кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Фильм режиссера Музаффархана Эркинова расскажет о жизни и творчестве выдающегося туркменского поэта и мыслителя XVIII века Махтумкули Фираги. Показ состоится 21 декабря в 17:00.

Продолжительность картины — 106 минут, возрастное ограничение 18+. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Помимо «Махтумкули Фраги», зрители смогут увидеть еще четыре картины из числа участников премии: российский фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» (19 декабря), белорусский «Черный замок» (20 декабря), китайскую ленту «Против течения» (22 декабря) и киргизско-российскую картину «Потанцуйте с мамой!» (23 декабря).

Вход на все сеансы свободный по предварительной регистрации.