Туркменистан предложил японским компаниям четыре проекта по переработке отходов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил японским компаниям рассмотреть реализацию четырех проектов в области управления отходами и циркулярной экономики, включая строительство заводов по переработке бытовых отходов, очистке сточных вод, переработке пластика и утилизации бытовой техники. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями японского бизнеса в Токио, пишет TDH.

«Хотел бы предложить японским компаниям рассмотреть ряд конкретных инициатив», – сказал Сердар Бердымухамедов.

Первым проектом глава государства назвал строительство современного завода по переработке бытовых и строительных отходов с целью максимального сокращения объемов отходов, направляемых на полигоны, за счет их сортировки, переработки и повторного использования.

Вторая инициатива касается повышения уровня очистки сточных вод до возможности их повторного использования в промышленности и коммунальном хозяйстве.

Третье предложение связано с сокращением объемов пластика в окружающей среде и возвратом полиэтилена во вторичный оборот через строительство мини-заводов по переработке пластиковых ПЭТ-бутылок.

Четвертый проект направлен на уменьшение количества опасных и трудноразлагаемых отходов, содержащих металл, пластик и электронные компоненты, путем реализации проекта мини-завода по переработке бытовой техники.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан заинтересован в привлечении передовых японских технологий и практик в области водосбережения, водоочистки, управления отходами, «зеленой» и водородной энергетики.

«Как известно, во время нашей апрельской встречи мы уже затрагивали вопрос об актуальности перехода к циркулярной экономике. Сегодня в Туркменистане этому направлению уделяется особое внимание», – подчеркнул Президент.

По его словам, Туркменистан последовательно работает над модернизацией промышленной инфраструктуры, развитием переработки отходов и внедрением принципов рационального использования ресурсов. Туркменской стороне хорошо известны передовые решения и технологии японских компаний Mitsubishi, Toyota, Mitsui и Sumitomo.

Глава государства отметил, что накопленный за годы сотрудничества опыт показал высокий уровень доверия и надежности в отношениях между двумя странами. Этому способствует дружественный характер межгосударственных связей, взаимное понимание и уважение интересов друг друга.

В заключение Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию и расширению партнерских отношений с Японией, а также готовность и впредь оказывать всестороннюю поддержку японскому деловому присутствию в стране на долгосрочной основе.