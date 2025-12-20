Туркменистан готов предложить Японии выгодные условия для инвестиций

Туркменистан готов предложить японским деловым кругам благоприятные условия для долгосрочных инвестиций и взаимовыгодного партнёрства, заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с представителями японских компаний в Токио. Об этом сообщает TDH.

«Результаты нашей совместной работы позволяют сегодня с ещё большим оптимизмом смотреть в будущее. Туркменистан готов предложить японским деловым кругам благоприятные условия для долгосрочных инвестиций и взаимовыгодного партнёрства», – сказал глава государства.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что взаимодействие между Туркменистаном и Японией носит долгосрочный, устойчивый и многоплановый характер и строится на принципах взаимного уважения, доверия и прагматичной выгоды. По его словам, для Туркменистана Япония является образцом высокотехнологичного развития, инновационного подхода к экономике, гармоничного сочетания промышленного роста и экологической ответственности.

Президент отметил, что достижения японских компаний в области науки, промышленности, управления производственными процессами и корпоративного менеджмента служат важным ориентиром в деле модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов сообщил, что Туркменистан сосредоточил усилия на внедрении инновационных стратегий развития, ускоренной индустриализации, «зелёном переходе», диверсификации энергетического сектора, а также развитии национальной и международной транспортно-логистической связанности. «По каждому из этих направлений мы видим реальные и взаимовыгодные возможности для активного участия японского бизнеса», – подчеркнул он.

Глава государства высоко оценил многолетнюю деятельность крупных японских компаний в Туркменистане. Он отметил, что такие компании, как Itochu, Kawasaki, Mitsubishi, Sojitz, Toyo, Mitsui, Sumitomo, Komatsu и Toyota, внесли весомый вклад в развитие туркменской экономики, участвуя в реализации масштабных проектов в энергетике, добыче минеральных ресурсов, химической промышленности, транспорте и агропромышленном комплексе.

Президент перечислил крупные промышленные объекты, введённые в эксплуатацию в последние годы при участии японских компаний: газохимические комплексы по производству аммиака и карбамида в Мары и Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе, газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе. По его словам, эти проекты имеют не только экономическое, но и стратегическое значение.

Среди приоритетных направлений для сотрудничества Сердар Бердымухамедов назвал энергетику, включая возобновляемые источники энергии, транспорт и логистику, высокотехнологичные и экологически ориентированные производства, управление водными ресурсами, модернизацию инфраструктурных объектов, а также подготовку и повышение квалификации специалистов.

«Мы готовы активно продвигать японские технологии и продукцию на рынок Туркменистана, прежде всего в таких сферах, как машиностроение, электроника и химическая промышленность», – заключил Президент Туркменистана.