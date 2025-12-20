Президент Туркменистана провел встречу с премьер-министром Японии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках участия в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио провел встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает электронное издание газеты «Туркменистан».

Сердар Бердымухамедов высоко оценил нынешний уровень взаимных отношений, отметив многолетние традиции сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах. В ходе встречи была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы в политико-дипломатической и экономической областях.

Президент Туркменистана отметил вклад японского бизнеса, финансовых институтов и профильных агентств в экономическое развитие Туркменистана, обратив внимание на планы по ускорению реализации совместных проектов по созданию новых производств.

Туркменская сторона подтвердила готовность к расширению сотрудничества в сферах, связанных с «зеленым» переходом, таких как возобновляемые источники энергии и водородные технологии. Наука, образование, культура, молодежь и спорт остаются неотъемлемой частью межгосударственных отношений.