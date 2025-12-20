Президент Туркменистана принял участие в саммите ЦА + Япония

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обозначил «зеленый» переход, водородную энергетику и транспортную связанность как ключевые направления многостороннего взаимодействия на саммите «Центральная Азия – Япония», который состоялся в субботу в Токио.

Как сообщает газета «Туркменистан», в мероприятии под председательством премьер-министра Японии Санаэ Такаити приняли участие лидеры пяти центральноазиатских государств: помимо Сердара Бердымухамедова, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Выступая на саммите, глава Туркменистана подчеркнул важность расширения экономического и инвестиционного сотрудничества. Он отметил многолетнюю эффективную работу с ведущими японскими компаниями ITOCHU, Mitsubishi, Kawasaki, Sumitomo, Toyo, Sojitz, Komatsu и Toyota.

Сердар Бердымухамедов указал на значительный ресурсный потенциал центральноазиатских стран для развития отношений с Японией. Среди приоритетов Туркменистан выделяет также развитие человеческого капитала, сотрудничество в образовании и обучение молодежи японскому языку.

Участники саммита обсудили вопросы выведения шестистороннего партнерства на качественно новый уровень, охватывающие политический диалог, межрегиональное взаимодействие, развитие бизнеса и гуманитарный обмен.