Президент Туркменистана принял участие в официальном ужине в Токио

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в официальном торжественном ужине во дворце «Акасака» в Токио. Мероприятие было организовано премьер-министром Японии Санаэ Такаити в честь глав государств Центральной Азии, сообщает TDH.

Как сообщалось ранее, в рамках рабочего визита в японскую столицу глава Туркменистана провел ряд встреч с представителями парламента Японии, руководителями ведущих японских компаний, а также с императором Японии.

После завершения встреч автомобильный кортеж Президента Туркменистана прибыл к резиденции «Акасака». У входа во дворец главу государства тепло встретила премьер-министр Японии.

Рабочий визит Президента Туркменистана в Японию продолжается.