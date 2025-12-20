В ходе визита Президента Туркменистана в Японию подписано 11 документов
Одиннадцать документов было подписано между туркменской и японской сторонами в ходе рабочего визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Токио.
Как сообщает TDH, глава государства провёл встречу с руководителями ведущих японских компаний. В ней приняли участие руководители и представители компаний «Sumitomo Corporation», «Toyo Engineering Corporation», «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.», «Muroosystems Corporation», «ITOCHU Corporation», «Tokyo Boeki Eurasia Limited», «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.», «Mitsubishi Corporation», «ARGONAVT Corporation», а также «Calik holding», «Gap Inşaat ve Diş Ticaret A.Ş.».
По итогам встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов. В их числе:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством автомобильного транспорта Туркменистана и компанией «Sumitomo Corporation» (Япония);
- Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmengaz» и компанией «Sumitomo Corporation Europe Limited»;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством связи Туркменистана и компанией «Mitsubishi Corporation Machinery, Inc.» (Япония) о сотрудничестве в области эффективного использования в Туркменистане искусственного интеллекта и цифровых технологий посредством информационного обмена и сотрудничества;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и компанией «Sony Middle East and Africa FZE»;
- Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Банком «Mizuho Bank, Ltd»;
- Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Инженерной школой Университета Тохоку (Япония);
- Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Инженерной школой Университета Тохоку (Япония) об обмене студентами;
- Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Высшей школой по науке и технологиям Университета Хиросаки (Япония);
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Kawasaki Heavy Industries, LTD» о продлении срока технического обслуживания завода по производству бензина из природного газа в Ахале;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и консорциумом компаний «Toyo Engineering Corporation» (Япония) и «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» (Турция) о сотрудничестве по налаживанию надёжной работы в рамках второй очереди производства на полимерном заводе в Киянлы в Балканском велаяте Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» (Япония) и «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi» (Турция) и «Mitsubishi Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проекту строительства с полной готовностью комплекса по производству карбамида мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн в год в этрапе Туркменбаши Балканского велаята Туркменистана.