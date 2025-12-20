В Туркменистане объявлены победители первой олимпиады по картографии

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт объявил победителей Первой интернет-олимпиады по картографии, проведенной 17 декабря среди студентов высших учебных заведений Туркменистана.

В олимпиаде приняли участие 105 студентов из 21 вуза страны. Итоги конкурса подведены в личном и общекомандном зачетах, сообщает “Туркменистан: Золотой век“.

В личном зачете призовые места присуждены 9 участникам:

I место завоевали Мухаммет Аманов, студент Международной академии коневодства имени Аба Аннаева и Азиза Курбанбаева, студентка Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади.

II место получили Гулберди Оразов, учащийся Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Гундогды Аймаммедов, студент Пограничного института Туркменистана и Огулдурсун Нежиметдинова, студентка Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева.

III место заняли Сапармырат Назаров (Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана), Исмайыл Ходжанепесов (Туркменский сельскохозяйственный институт), Сахра Башимова (Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана) и Яран Гурбанов (Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова).

Результаты общекомандного зачета следующие:

I место – Международная академия коневодства имени Аба Аннаева и Туркменский государственный архитектурно-строительный институт;

II место – Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Государственный энергетический институт Туркменистана и Пограничный институт Туркменистана;

III место – Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Военный институт Министерства обороны Туркменистана и Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди.

Олимпиада по картографии, впервые проведенная туркменским вузом, стала эффективной площадкой для выявления талантливой, эрудированной, широко мыслящей молодежи, определения уровня подготовки учащихся по предмету, отмечает источник.