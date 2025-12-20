«Ахал» обыграл «Шагадам» и вышел в финал Кубка Туркменистана по футболу
«Ахал» со счетом 2:0 обыграл «Шагадам» в ответном полуфинальном матче Кубка Туркменистана по футболу, и по сумме двух встреч вышел в финал.
Встреча прошла в Ашхабаде. Забитыми мячами отметились Бахтияр Гургенов (35-я минута) и Акмаммед Метдаев (49).
В первом матче «Ахал» уступил «Шагадаму» в гостях со счетом 1:2.
В финале «Ахал» встретится с «Аркадагом». Как сообщает пресс-служба ФФТ, финал Кубка Туркменистана пройдет 27 декабря.