«Аркадаг» разгромил «Ашхабад» и вышел в финал Кубка Туркменистана

Футбольный клуб «Аркадаг» победил «Ашхабад» со счетом 4:1 в ответном полуфинальном матче Кубка Туркменистана и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе «Ниса» в столице.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Дидар Дурдыев (21-я и 86-я минуты). Также голами отметились Ахмет Атаев (45+1) и Дияргылыч Оразов (88-я минута). Единственный мяч «Ашхабада» на счету Мергена Нурлыева (37).

В первом полуфинальном матче «Аркадаг» одержал победу со счетом 3:1.

В финале Кубка Туркменистана «Аркадаг» встретится с «Ахалом». Решающий матч запланирован на 27 декабря.