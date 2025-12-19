260 научных работ представили на международной конференции по биотехнологиям в Туркменистане

В Туркменском сельскохозяйственном институте состоялась II Международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная роли биотехнологий в устойчивом развитии аграрного сектора. В мероприятии приняли участие представители научного сообщества из 14 стран, на рассмотрение было представлено около 260 научных работ.

Участники конференции обсудили вопросы применения высоких технологий для создания экономически эффективного и экологически безопасного сельскохозяйственного производства. В рамках сессий рассматривались темы генетики и селекции, защиты ресурсов и экологической устойчивости.

Организаторы отметили важность интеграции науки, образования и производственного сектора для достижения целей устойчивого развития. Результаты конференции планируется использовать при реализации Государственной программы по комплексному развитию биотехнологий в Туркменистане на 2024-2028 годы.