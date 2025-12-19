Французский институт в Ашхабаде приглашает на показ фильма «Замороженный » с Луи де Фюнесом

Французский институт в Ашхабаде приглашает на очередной киносеанс своего Киноклуба.

19 декабря в 18:30 в Институте состоится показ фильма «Замороженный » с Луи де Фюнесом (1969 год, режиссер Эдуар Молинаро).

По сюжету после 65‑летней гибернации в Гренландии находят человека, и это открытие переворачивает привычный мир Юбера де Тарта. Таинственный незнакомец — не кто иной, как дед его жены Эдме! Кроме того, жена уже решила: «молодой человек» будет жить под их крышей.

Вход на киносеанс свободный.