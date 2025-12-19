Туркменистан и японский бизнес обсудили проекты в сфере «зеленой» энергетики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в Токио встречу с руководителями ведущих японских компаний в рамках своего рабочего визита в Японию для участия в первом саммите диалога «Центральная Азия – Япония».

Как сообщает газета «Туркменистан», встреча состоялась в отеле Palace Hotel Tokyo с участием представителей Туркмено-японского экономического комитета и руководителей крупнейших японских корпораций, включая Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation, Komatsu Ltd., Toyo Engineering Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Tokyo Boeki Eurasia Limited, Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries, Tohkemy Corporation и ITOCHU Corporation.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность японским бизнесменам за инициативу организации встречи, имеющей важное значение для развития туркмено-японского экономического сотрудничества. Глава государства отметил, что Туркменистан продолжает углублять ранее налаженное и хорошо зарекомендовавшее себя сотрудничество с японскими компаниями, стремясь при этом к достижению новых, более масштабных целей.

Как подчеркнул Президент, Япония является для Туркменистана примером гармоничного сочетания высокотехнологичного развития, инновационного подхода к экономике, промышленного роста и экологической ответственности. Туркменистан исходит из необходимости комплексного преобразования своей экономической модели, сосредоточив внимание на нескольких приоритетных направлениях: внедрение инновационных стратегий развития, ускорение индустриализации, «зеленый» переход, диверсификация энергетического сектора, а также развитие национальных и международных транспортно-логистических связей.

Высоко оценив вклад японских компаний, успешно работающих в Туркменистане на протяжении многих лет, в укрепление потенциала туркменской экономики, Президент призвал их к реализации новых инвестиционных проектов в указанных направлениях. В частности, были высказаны конкретные предложения по сотрудничеству с ведущими партнерскими компаниями в таких областях, как водоснабжение, очистка воды, управление отходами, «зеленая» и водородная энергетика, переход к экономике замкнутого цикла.

В завершение встречи бизнесмены выразили уверенность в том, что визит главы Туркменистана в Японию станет важным шагом в реализации достигнутых договоренностей по развитию двустороннего сотрудничества, и заверили в готовности японских компаний и впредь прилагать усилия для укрепления сотрудничества между двумя странами.