Трамп подписал более 220 указов за 11 месяцев второго срока

Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации 20 января 2025 года подписал 221 указ, что превышает общее количество указов за весь его первый президентский срок (2017-2021 годы), когда было подписано 220 документов, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, почти четверть подписанных указов касались экономики и торговой политики.

Среди направлений, затронутых президентскими указами за этот период: введение импортных пошлин, изменения в иммиграционном законодательстве, ограничение помощи другим государствам и реформирование вооруженных сил. В начале второго срока Трамп также отменил десятки указов предыдущей администрации Джо Байдена.

К числу наиболее значимых решений относятся документы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения и возобновлении смертной казни на федеральном уровне.