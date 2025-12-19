Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и ЦА посетила Туркменистан

Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина де Доминичис посетила Туркменистан с официальным визитом, в ходе которого провела ряд встреч с представителями Правительства Туркменистана.

Она провела переговоры с вице-премьерами Байрамгуль Ораздурдыевой и Ходжамыратом Гелдимырадовым, Уполномоченной по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназаровой, а также хякимом Марыйского велаята Довранберди Аннабердыевым. В ходе встреч стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в интересах детей, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Региональный директор отметила высокую приверженность Правительства и партнёров защите прав и благополучия детей и подтвердила готовность ЮНИСЕФ продолжать совместную работу в рамках новой Страновой программы сотрудничества на 2026–2030 годы. Среди ключевых направлений дальнейшего сотрудничества — раннее развитие ребёнка, поддержка детей с инвалидностью, развитие климатически устойчивых «зелёных школ», вовлечение молодёжи и укрепление государственных финансовых механизмов в интересах детей.

В рамках визита Регина де Доминичис посетила детскую больницу и Дом здоровья № 3 в Марыйском велаяте, пилотную инклюзивную школу № 74 в Ашхабаде.

Региональный директор также приняла участие в Международном форуме мира и доверия.

«Мой визит в Туркменистан стал по-настоящему вдохновляющим. Я искренне благодарна за тёплый приём и рада видеть, как приверженность Правительства правам детей воплощается в конкретных действиях. Скрининг развития детей, инклюзивное образование и развитие социальной работы уже меняют жизнь детей и семей, особенно тех, кто больше всего нуждается в поддержке, — отметила Регина де Доминичис. — Я с уверенностью смотрю в будущее нашего сотрудничества, чтобы ещё больше детей в Туркменистане могли расти, учиться и реализовывать свой потенциал».