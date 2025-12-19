Президент Туркменистана и император Японии обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в Токио с рабочим визитом, провел встречу с императором Японии Нарухито, сообщает газета «Туркменистан».

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение тем, что сотрудничество между Туркменистаном и Японией выведено на качественно новый уровень. Была подчеркнута готовность к дальнейшему углублению взаимных отношений в таких направлениях, как высокие технологии, возобновляемые источники энергии, информационные решения и устойчивое развитие.

По данным издания, особый интерес туркменской стороны вызывает накопленный Японией опыт в областях экологической безопасности, «зеленой» энергетики, управления водными ресурсами и экологических технологий.

Стороны также подтвердили готовность активизировать взаимные отношения в сфере науки и образования, культуры, научных и академических обменов.