Президент Туркменистана встретился с представителями парламента Японии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Токио для участия в первом саммите диалога «Центральная Азия – Япония», провел встречи с председателем Палаты представителей парламента Японии Фукусиро Нукагой и главой японской части Туркмено-японской парламентской группы дружбы Эндо Тосиаки. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая межпарламентские связи.

Как сообщает газета «Туркменистан», в ходе встреч было отмечено, что Туркменистан и Япония активно сотрудничают в рамках авторитетных международных организаций, в частности ООН. Страны координируют свои действия на международной арене и поддерживают инициативы друг друга, направленные на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития. Многостороннее сотрудничество двух государств в рамках диалога «Центральная Азия – Япония» также носит развивающийся характер.

Торгово-экономическое сотрудничество является одним из основных направлений туркмено-японских отношений и носит стабильный и долгосрочный характер. Туркменистан и крупные японские компании накопили многолетний опыт сотрудничества в различных отраслях, в том числе в газовой промышленности и химической индустрии. Также было отмечена необходимость активизации связей в культурно-гуманитарной сфере.

В ходе встреч была подчеркнута важность инициативы Национального Лидера туркменского народа по проведению первой встречи руководителей парламентов государств Центральной Азии и Японии в формате «Центральная Азия – Япония». Были высказаны предложения по укреплению работы Туркмено-японской парламентской группы дружбы и запуску механизма взаимодействия женщин-парламентариев двух стран.