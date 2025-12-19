Новогодний концерт с музыкой из сериалов пройдет в Ашхабаде

4 января 2026 года в 18:00 в столице пройдет Новогодний концерт оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Туркменистана Ровшена Непесова.

В программе концерта прозвучат мелодии из известных сериалов, включая «Клон», «Санта-Барбара», «Бригада» и «Спрут». Также в репертуар войдет музыка из турецких телесериалов «Лейла», «Узак Шехир», «Эшреф и Руя», «Чукур» и «Кара Севда».

В концерте примут участие народный артист Туркменистана Хакберды Алламурадов, солистка Айна Байрамгелдиева и юный композитор-пианист Гулгелди Гатыев. Дирижером выступит Эзиз Джуманиязов. Ведущим концерта будет заслуженный деятель искусств Туркменистана Ровшен Непесов.

Справки и бронирование билетов по телефону: +993 61 23 52 34.