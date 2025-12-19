Китай вводит обязательный вступительный экзамен для иностранных абитуриентов с 2026 года
Министерство образования Китая официально представило China Scholastic Competency Assessment (CSCA) — новый стандартизированный экзамен для иностранных студентов, поступающих на программы бакалавриата. Это изменение коснется всех абитуриентов, включая выпускников туркменских школ, планирующих получить высшее образование в Китае.
С 2026 года экзамен станет обязательным для поступления в университеты, участвующие в программе Chinese Government Scholarship, включая около 280-307 ведущих вузов Китая. К 2028 году тестирование будет введено для всех китайских университетов, что сделает CSCA единым стандартом оценки академической подготовки иностранных студентов.
Структура экзамена
Тест состоит из пяти предметов, разделенных на две категории:
Обязательные предметы:
- Профильный китайский язык (два варианта: гуманитарный или естественно-научный/инженерный профиль)
- Математика
Предметы по выбору:
- Физика
- Химия
Абитуриенты программ на английском языке освобождаются от сдачи китайского языка. Математика, физика и химия могут сдаваться как на китайском, так и на английском языке, в зависимости от требований выбранной программы.