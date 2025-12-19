Делегаты Туркменистана посетили Таиланд в рамках программы «Климатическая шкатулка»

Представители Туркменистана приняли участие в ряде международных мероприятий, прошедших в Таиланде: IV конференции учителей, III фестивале школьников и II климатической школе. В состав туркменской делегации вошли представители Министерства образования, педагоги и старшеклассники школ Ашхабада и Туркменабата, сообщает МИЦ.

В данных мероприятиях принимали участие также учащиеся из стран Центральной Азии, СНГ и Юго-Восточной Азии.

На фестивале школьников ребята посетили учебный центр по изменению климата EGAT, где ознакомились с проектами в сфере возобновляемой энергетики и углеродной нейтральности, а также побывали в национальном парке Као Яй — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Визит в Таиланд был организован в рамках межгосударственной программы «Климатическая шкатулка», направленной на интеграцию климатической тематики в школьное образование.

Программа включает обновление учебных пособий, подготовку педагогов и вовлечение школьников в практические климатические проекты.

В 2024 году в странах Центральной Азии обучение прошли более 435 учителей, из которых 140 — в Туркменистане.

Лучшие школьные проекты в сфере чистой энергии, водных ресурсов и устойчивого развития получили возможность быть представленными на международных климатических площадках, отмечает источник.