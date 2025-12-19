В Туркменистане прошла встреча ВОЗ по вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения

В здании ООН в Ашхабаде прошло национальное совещание, организованное Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане для обсуждения результатов анализа исходных данных в сфере водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения.

Мероприятие было организовано в рамках реализации проекта ЕЭК ООН-ВОЗ/Европа “Улучшение водоснабжения, санитарии, гигиены и здоровья путем реализации программы работы Протокола по проблемам воды и здоровья», целью которого является расширение доступа к безопасной воде и санитарии и защита общественного здоровья.

В совещании приняли участие представители ключевых министерств, правительственных учреждений и международных партнеров, включая ВОЗ, ЕЭК ООН, ЮНИСЕФ.

Обсуждения были сосредоточены на текущем состоянии водных ресурсов и общественного здравоохранения, национальных приоритетах и ​​преимуществах реализации Протокола по проблемам воды и здоровья, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

На встрече были представлены результаты анализа исходных данных в сфере водоснабжения, санитарии, гигиены и (WASH) и здравоохранения. Участники рассказали об опыте Беларуси, Казахстана и Узбекистана в установлении национальных целей в рамках Протокола и обсудили прогресс в реализации проектов и уроки, извлеченные из опыта других стран.

Сосекретарь Протокола по проблемам воды и здоровья (ЕЭК ООН) г-жа Юлия Тромбицкая подчеркнула важность Протокола в оказании поддержки странам в достижении Целей устойчивого развития, связанных с водой и здоровьем. Международные эксперты г-жа Елена Дроздова, Ольга Миршина, Жанар Маутанова поделились информацией о реализации проектов и уроками, извлеченными из опыта других стран.

Мероприятие завершилось дискуссией о дальнейших действиях по улучшению водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения в Туркменистане, что подтвердило приверженность страны международным стандартам и сотрудничеству.