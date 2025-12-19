В Туркменистане введен новый порядок контроля качества продуктов

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило Порядок утилизации некачественных пищевых продуктов и уничтожения опасных продуктов питания. Соответствующий приказ за номером 506 от 1 ноября 2025 года был зарегистрирован министерством юстиции 8 декабря.

Документ разработан в рамках реализации Государственной программы «Здоровье» и устанавливает единые правила обращения с пищевыми продуктами, не соответствующими требованиям безопасности и качества.

Согласно новому порядку, пищевые продукты могут быть признаны некачественными или опасными по результатам экспертизы, проводимой Государственной службой санитарии и борьбы с распространением болезней. Экспертиза включает проверку документации, органолептические исследования и лабораторные испытания продукции.

Продукты, признанные некачественными, но пригодные для дальнейшего использования в пищевых или технических целях, направляются на утилизацию (переработку). Продукция, непригодная для любого использования, подлежит уничтожению. Процедура проводится в присутствии специальной комиссии с обязательным составлением акта.

Документ предусматривает возможность уничтожения продуктов без проведения экспертизы в определенных случаях: при явных признаках порчи, отсутствии необходимых документов, истекшем сроке годности или наличии запрещенных пищевых добавок.

Ответственность за хранение изъятой продукции до момента утилизации или уничтожения возлагается на владельца продукции. Все расходы, связанные с процедурой утилизации или уничтожения, несет владелец продукции.

Нормы нового порядка обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, осуществляющими производство и оборот пищевых продуктов на территории Туркменистана. Владельцы продукции сохраняют право на обжалование решений контролирующих органов в установленном законом порядке.