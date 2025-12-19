В Ашхабаде открылась выставка гобеленов «Наследие: отец и дочь»

В Музее изобразительного искусства Туркменистана открылась выставка гобеленов, посвященная творчеству основоположника туркменского гобеленового искусства Какамырата Байлыева и его дочери, художницы Алтынджемал Байлыевой.

На выставке представлено около 50 произведений – порядка 20 работ Какамырата Байлыева и около 30 гобеленов Алтынджемал Байлыевой, включая полиптихи и триптихи. Художественное оформление экспозиции выполнил известный туркменский художник Бердигулы Амансахатов.

«Мы хотели сделать центром этой выставки Какамырата Байлыева, а вокруг, как бы в обрамление, разместить работы дочери – Алтынджемал», – сказал на церемонии открытия Амансахатов.

По его словам, творчество Какамырата Байлыева отличается монументальностью и музыкальностью. «Он поющий художник – если вы всмотритесь в его фактуры, в пластику, он чувствует душу этой туркменской земли. Какамырат поет нитями. Он именно художник своего народа», – отметил Амансахатов.

«Какамырат иногда жесток, иногда строг, а Алтынджемал как бы добавляет к этой строгости свою нежность. Алтынджемал как мастер ковроткачества более чувственна, более эмоциональна, и они в этом сочетании создают единое целое», – подчеркнул Бердигулы Амансахатов.

Он также отметил индивидуальность Алтынджемал Байлыевой: «Мне очень нравится в Алтынджемал, что она всегда остается собой. Большой художник индивидуален, неповторим. Я желаю Алтынджемал и дальше оставаться собой, быть искренней. Большой художник всегда искренен, он бесконечен, он всегда честен перед своим трудом».

Туркменское гобеленовое искусство сформировалось в 70-80-е годы прошлого века. Какамырат Байлыев стал одним из основоположников этого направления. Его творчество неразрывно связано с многовековыми традициями туркменского ковроткачества и войлочного искусства. В таких работах, как «Кюйзегяр» (1977), «Мелодия чабана» (1980), «Материнство» (1978), мастер обращался к историческим, философским темам, воспевал природу родной земли и материнство.

Алтынджемал Байлыева окончила Академию художеств Туркменистана, работала заведующей научной работой музея и заведующей кафедрой академии, является автором многочисленных публикаций. Наряду с искусствоведческой деятельностью она с детства занимается гобеленовым искусством.

Работы Алтынджемал Байлыевой неоднократно отмечались на международных выставках. В частности, на биеннале в Узбекистане она получила первую премию за работу «Тайны петроглифов».

«Я продолжательница его дела. Мне посчастливилось – я очень люблю искусство гобелена. Сама по профессии искусствовед. Но с детства тку гобелены и занимаюсь этим ремеслом», – рассказала Алтынджемал Байлыева в беседе с журналистами.

Выставка стала для художницы особенно значимым событием. «Впервые у меня собрано тридцать работ – это своего рода дебют. На самом деле я участвовала в международных выставках со своими гобеленами, в государственных, получала премии. Но сейчас впервые это такая полноценная персональная выставка, правда, вместе с отцом. «Наследие: отец и дочь» – так мы её назвали», – пояснила она.

Говоря о развитии туркменского гобеленового искусства, Алтынджемал Байлыева подчеркнула важность поиска новых форм выражения. «Я очень хочу, чтобы оно развивалось, и стараюсь, чтобы мы могли сказать что-то новое. Очень желаю этого в будущем. У нас много занимающихся этим искусством, но суть гобелена очень широкая. У него множество аспектов – и чисто художественных, и профессиональных. Туркменский текстиль нам очень близок, но вывести новый язык – это ещё долгий процесс. Надеюсь, что у нас всё получится», – поделилась она.

Байлыева поделилась, что планирует показать выставку за рубежом. «Очень хочу, конечно, во Франции, в Прибалтике – в Латвии, Литве. В Испании тоже хочу», – поделилась она. Рассматривается возможность проведения экспозиции в Москве, в частности в Государственном музее Востока.