Туркменские шахматисты приняли участие в первом чемпионате тюркоязычных стран

13 декабря в турецком городе Газиантеп завершился первый в истории чемпионат тюркоязычных стран по шахматам, организованный под эгидой Союза тюркоязычных стран. Соревнования проходили в Научном центре «Музейен Эркуль» и объединили юных шахматистов из шести государств региона.

В турнире, проводившемся в возрастной категории до 16 лет, участвовали сборные команды Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также три команды от принимающей стороны — Турция 1, Турция 2 и Турция – Газиантеп.

Сборная Туркменистана заняла пятое место в общем зачёте. Наибольший вклад в выступление команды внесли туркменские шахматисты Гурбанмырат Рустемов и Мяхри Агамырадова. По итогам турнира Гурбанмырат Рустемов повысил свой международный рейтинг на 73,6 пункта.

Победителем чемпионата стала сборная Азербайджана, второе место по дополнительным показателям досталось команде Узбекистана, третье место заняла сборная Турция 1.

Параллельно с соревнованиями состоялась встреча руководителей шахматных федераций тюркоязычных стран. На повестке дня стояли вопросы институционального развития и перспективы создания Тюркской шахматной ассоциации. Участники обсудили расширение сотрудничества, организацию совместных турниров и реализацию программ по развитию шахмат в регионе.

В работе генеральной ассамблеи приняли участие доктор Мирвохид Азимов, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств, и Мустафа Барыш Озтюрк, руководитель отдела по связям с международными организациями Министерства молодёжи и спорта Турецкой Республики.

Организаторы отметили, что проведение первого чемпионата тюркоязычных стран по шахматам стало важным шагом для консолидации шахматного сообщества и развития межгосударственного сотрудничества в рамках тюркского мира.