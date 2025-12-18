Туркменские студентки завоевали «серебро» олимпиады по теоретической механике в Нанкине

Студентки Государственного энергетического института Туркменистана Дурсунджемал Атаева и Мяхрибан Азадова завоевали призовые места на VI Международной олимпиаде по теоретической механике, которая прошла с 4 по 8 декабря в китайском городе Нанкин.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», туркменские участницы смогли завоевать II место в личном зачете и II место в командном зачете, показав отличные знания теоретической механики и высокий уровень подготовки по предмету.

Отмечается, что в данной олимпиаде, организованной Хохайским университетом, приняли участие более 600 студентов из 66 университетов разных стран мира.