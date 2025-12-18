Саммит Японии и стран Центральной Азии пройдет 19-20 декабря в Токио

В Токио 19-20 декабря состоится первый саммит «Центральная Азия + Япония» на уровне глав государств. Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Туркменистане.

По данным дипмиссии, в саммите примут участие президенты пяти государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Председателем саммита выступит премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Ожидается, что саммит позволит Японии и странам Центральной Азии подтвердить неизменность сотрудничества и укрепить взаимовыгодные отношения.

В рамках саммита под эгидой министерства экономики, торговли и промышленности Японии планируется проведение бизнес-форума «Центральная Азия + Япония».

Кроме того, премьер-министр Такаити намерена провести двусторонние встречи с президентами стран Центральной Азии, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.