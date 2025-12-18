При поддержке ПРООН туркменская делегация изучила опыт Эстонии по финансовой статистике

С 9 по 12 декабря делегация Туркменистана, в состав которой вошли представители Государственного комитета по статистике, Центрального банка Туркменистана и Министерства финансов и экономики, совершила ознакомительный визит в Эстонию для изучения опыта страны в области финансовой статистики.

Визит состоялся в рамках проекта «Содействие в разработке финансового счета для дальнейшего внедрения Системы национальных счетов 2008 года», который реализуется ПРООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике.

Основной целью визита стало изучение передового опыта Эстонии в сфере формирования финансовых счетов, использования административных и цифровых данных, а также внедрения современных информационных решений в статистические и финансово-экономические процессы. Ознакомление с эстонскими практиками направлено на дальнейшее совершенствование национальной статистической системы и поэтапное внедрение международных стандартов Системы национальных счетов 2008 года, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

В ходе визита туркменская делегация провела рабочие встречи с представителями Брифинг-центра e-Estonia, Статистики Эстонии, Министерства финансов, Банка Эстонии, Министерства юстиции и цифровых технологий, а также с представителями финансового и ИКТ-секторов. Эстонская сторона представила опыт цифровой трансформации государственного управления, обеспечивающей эффективный межведомственный обмен данными, высокую степень автоматизации процессов и формирование качественной, своевременной и сопоставимой официальной статистики.

Особое внимание было уделено использованию административных источников данных, включая налоговую и таможенную информацию, для целей национальных счетов и статистики государственных финансов. Были рассмотрены практические аспекты применения электронных счетов-фактур, цифровой идентификации (eID) и платформы межведомственного обмена данными X-Road, а также их роль в повышении прозрачности и достоверности финансовой информации.

Кроме того, участники визита ознакомились с подходами к формированию финансовых счетов и статистики финансового сектора, требованиями к отчётности банков и других финансовых организаций, а также с использованием данных финансовых счетов при разработке и оценке государственной финансово-экономической политики, включая практику программно-целевого бюджетирования.

***

Проект «Содействие в разработке финансового счета для дальнейшего внедрения Системы национальных счетов 2008 года», инициированный в 2024 году, направлен на поддержку усилий Правительства Туркменистана по укреплению институционального и методологического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике и повышения качества официальных статистических данных. Реализация проекта позволит обеспечить более глубокий и комплексный анализ экономических, денежно-кредитных и финансовых процессов в стране, а также повысить эффективность принятия управленческих решений.