Президент Туркменистана прибыл в Токио для участия в саммите ЦА + Япония

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Японию для участия в первом Саммите диалога «Центральная Азия + Япония». Об этом сообщает TDH.

Президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту Токио — Ханэда. В аэропорту столицы Японии главу туркменского государства тепло встретили официальные лица, говорится в сообщении.

Это второй визит Сердара Бердымухамедова в Японию в текущем году. В апреле 2025 года он принял участие в торжественном мероприятии по случаю Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке в Осаке. Туркменский павильон на ЭКСПО-2025 открылся первым и стал одним из наиболее посещаемых.

Туркмено-японское сотрудничество развивается на принципах взаимного уважения и равноправия. Благодаря партнерству с ведущими японскими компаниями Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Corporation, Itochu и Sojitz в Туркменистане были построены крупные промышленные предприятия, включая завод по выпуску экологически чистого бензина из природного газа в Овадандепе, полимерный завод в Киянлы и карбамидный завод в Гарабогазе.

В рамках гуманитарного сотрудничества в Ашхабаде открыт Инженерно-технологический университет имени Огуз хана, где обучение ведется по японским образовательным стандартам. В учебных заведениях Туркменистана преподается японский язык, туркменские студенты проходят стажировку в университетах Японии.