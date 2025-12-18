Консульский отдел посольства России временно прекратит прием граждан

Российское дипломатическое представительство в Ашхабаде сообщило о временных изменениях в работе консульской службы на период новогодних и рождественских праздников.

Согласно официальному уведомлению, прием посетителей в консульском отделе будет приостановлен с 31 декабря 2025 года и возобновится 12 января 2026 года. Таким образом, консульские услуги будут недоступны в течение двенадцати дней.

Всем заинтересованным лицам следует заблаговременно спланировать свои визиты. Для получения консульских услуг необходимо обратиться в посольство до 30 декабря включительно либо дождаться открытия после праздничного периода.

Дополнительную информацию о работе консульского отдела можно получить через официальные каналы связи посольства.