Консульский отдел посольства КНР изменит график работы на новогодние праздники

Консульский отдел посольства Китайской Народной Республики в Туркменистане объявил об изменениях в графике работы в связи с предстоящими новогодними праздниками.

С 1 по 3 января 2026 года консульская служба приостановит прием заявлений на оформление документов. Представители посольства приносят извинения за возможные неудобства, связанные с временной приостановкой работы.

Гражданам, планирующим подачу документов в консульский отдел, рекомендуется учесть данную информацию и обратиться в учреждение до начала праздничных дней или после возобновления приема заявлений.

О дате возобновления стандартного графика работы можно уточнить на официальном сайте посольства или по контактным телефонам консульского отдела.