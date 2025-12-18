Гурбангулы Бердымухамедов поздравил туркменский народ с наступающим Годом лошади

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поздравил сограждан с наступающим Годом лошади по восточному календарю, назвав скакунов национальной гордостью и символом великих достижений страны. Об этом говорится в его письме, опубликованном на сайте TDH.

«Пусть наступающий Год скакуна будет успешным! Как говорится, «At – myrat», и пусть новый год воплотит мечты и стремления нашего счастливого народа, принесёт достаток и изобилие нашему суверенному государству!» – говорится в послании.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что скакуны – «национальная гордость, ни с чем не соизмеримое достояние нашего народа, символ наших великих достижений».

Национальный Лидер пожелал, чтобы в наступающем году «грандиозные свершения и счастливые дни и впредь продолжались нескончаемой чередой».

В своем послании председатель Халк Маслахаты также поздравил туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета страны, которое торжественно отмечалось 12 декабря в рамках Международного года мира и доверия. Он назвал постоянный нейтралитет «основополагающей доктриной единства и благополучия» и «национальным достоянием».

«12 декабря в Ашхабаде также успешно прошёл Международный форум на уровне глав государств и руководителей международных организаций. Сыграв важную роль в укреплении мира и доверия на планете, данный Международный форум стал одним из главных политических событий года. Столь крупное международное мероприятие в очередной раз подтвердило широкую поддержку мировым сообществом внешней политики нашей страны, основанной на нейтралитете и миролюбии», – добавил Гурбангулы Бердымухамедов.